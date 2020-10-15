Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность тем, что правительства разных стран выделяют недостаточно средств на программы поддержания психического здоровья населения. Сегодня это примерно два процента от общего бюджета здравоохранения. Однако ВОЗ предупреждает, что чем дольше будет продолжаться пандемия коронавируса, тем быстрее будет увеличиваться количество психических расстройств.

Известно, что пациенты с тяжелыми нарушениями психики, например, шизофренией, живут в среднем на десять-двадцать лет меньше большинства населения. Многие кончают жизнь самоубийством, ежегодно регистрируется восемьсот тысяч суицидов – по одному случаю каждые сорок секунд. Среди самоубийц много молодых людей, не старше тридцати лет.

В ВОЗ обеспокоены тем, что лишь малая часть пациентов в мире имеет доступ к качественной психиатрической помощи. В странах с невысоким уровнем дохода ее лишены три четверти нуждающихся. Нередки случаи дискриминации людей по признакам психического состояния.

Но дело не только в этической стороне дела. Недостаточная психиатрическая помощь порождает экономические потери. Люди, страдающие депрессией и тревожными расстройствами, неспособны трудиться с нужной производительностью. Только по это причине мировая экономика ежегодно не досчитывается триллиона долларов. Между тем подсчитано, что каждый доллар, направленный на лечение только этих двух заболеваний, приносит пятикратную отдачу, а на лечение наркозависимости – семикратную. Качественная психиатрическая помощь является залогом предупреждения преждевременных смертей.

Всемирная организация здравоохранения призвала власти всех стран вкладывать больше средств в службы охраны психического здоровья граждан, сообщает телеканал «Доктор».