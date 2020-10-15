Житель Японии безуспешно пытался попытать счастья в игровом автомате, где выигрыш заключался в игрушке, которую следовало добыть с помощью специального крана. После двухсот неудачных попыток невезучий игрок вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов обратились к сотруднику игрового зала. Тот попытался объяснить неудачи клиента тем, что тот просто не умеет играть, и взялся продемонстрировать, как надо это делать. И… потерпел фиаско, хотя совершил триста попыток.

В конце концов ему пришлось поменять расположение предметов в автомате, и лишь тогда удалось достать один из них. Никаких мер к работникам игрового зала полиция не приняла. А вот вернули ли японцу потраченные на неудачные попытки деньги, неизвестно.

История попала в социальные сети и вызвала скандал. Компания-производитель игровых автоматов принялась объяснять, что цель игры – развитие ловкости клиентов и предоставление им возможности попытать удачу. Из комментария следовало, что возможность выигрыша не предполагается. Пользователей социальных сетей такие объяснения не устроили, и они обвинили фирму в мошенничестве, сообщает SoraNews24.