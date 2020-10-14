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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Новый сезон «Короны» от Netflix расскажет о леди Ди

Новый сезон «Короны» от Netflix расскажет о леди Ди
14 октября
21:26 2020
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Netflix опубликовали тизер к четвертому сезону исторической драмы «Корона», в котором приоткрыли завесу драматических событий жизни принца Чарльза и принцессы Дианы, которым посвящен сезон.

Историю королевской семьи Елизаветы II не раз пытались изобразить на экране, но размах, с которым к вопросу подошел сериал от Netflix «Корона», просто поражает. Напряженный закадровый голос рассказывает привычную сказку о принце и принцессе, которая должна закончиться после свадьбы на радостном «и жили они долго и счастливо». Тизер к четвертому сезону недвусмысленно дает понять, что всем нам уже известно, как именно закончилась эта сказка, и чего нам ожидать. Полюбившаяся фанатам в роли задержавшейся у власти королевы Елизаветы II Оливия Колман останется в новом сезоне, к ней присоединятся Джиллиан Андерсон, в роли Маргарет Тэтчер, Эмма Коррин, в роли леди Ди, также в сериале остаются Хелена Бонэм Картер, в роли младшей сестры королевы и Джош О’Коннор, как принц Чарльз.

Четвертый сезон, который станет последним для текущего актерского состава, выйдет на экраны уже 15-го ноября.

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