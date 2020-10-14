Опубликован доклад Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий. В документе констатируется, что за первые два десятилетия нынешнего века стихийные бедствия на планете стали случаться почти в два раза чаще, чем за последнее двадцатилетие прошлого века.

Большинство природных катастроф порождены климатическими явлениями. В основном это наводнения, ураганы и связанные с ними цунами и штормы. Сильнее всего эти бедствия коснулись Азии, Африки и Американского континента. Наибольшее число природных катаклизмов пришлось на 2004, 2008 и 2010 года, их жертвами стали по двести тысяч человек. А всего же в нынешнем веке по причине стихийных бедствий лишились жизни 1,23 млн человек, а 4,23 миллиарда пострадали. Каждый год примерно двадцать миллионов человек вынуждены покидать свое жилье, спасаясь от природных бедствий, сообщает «Корреспондент».