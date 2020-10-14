Каждому автомобилисту, и не только, известно, как нагревается машина, какое-то время простоявшая на солнце. В салоне создается буквально парниковый эффект, потому что накопившееся тепло не имеет выхода.

Ученые из корейского Института науки и технологий Кванджу нашли решение проблемы. Они разработали устройство пассивного охлаждения замкнутых пространств. Принцип работы прибора построен на том, что он отводит тепло изнутри сильно нагретого предмета и отводит его наружу. Применительно к салону автомобиля это означает, что установка может создавать в нем прохладную атмосферу. Устройство может использоваться также для охлаждения внутренних помещений зданий и солнечных батарей. Электропитание прибору не требуется, сообщает scientificrussia.ru.