Ион Кику заявил, что правительство намерено модернизировать сельское хозяйство Молдовы, чтобы привлечь молодых людей в эту отрасль.

«Правительство продолжит разрабатывать политики, направленные на модернизацию сельского хозяйства, чтобы эта отрасль стала привлекательной, в то числе и для молодежи», – заявил премьер Ион Кику в ходе открытия выставок Moldagrotech и Farmer – 2020. Кику подчеркнул, что большинство ресурсов Фонда субсидирования направлено на модернизацию сельхозтехники и ирригационного оборудования, а также на развитие садоводства и инфраструктуры переработки продукции.

В общей сложности сумма субвенций составила 1,8 млрд леев за последние 5 лет. Премьер считает, что выставки являются эффективными платформами для диалога между фермерами, производителями и поставщиками оборудования, центральными и местными властями, а также учеными.

«Их миссия состоит в предоставлении местной сельхозиндустрии оборудования и современных технологий, что будет способствовать увеличению эффективности и созданию прибыли в сельском хозяйстве, – заявил Ион Кику.