Так, например, журналисты портала nordnews.md сделали материал о том, что в стотысячном городе в наличии только пять общественных туалетов. Люди вынуждены справлять свои естественные нужды где придется: в кустах или туалетах заведений и кафе.

Гражданская активистка Диана Гросу заявила, что в муниципалитете есть только один туалет, который работает за счет мэрии.

«Он администрируется муниципальным предприятием «Зеленое хозяйство и благоустройство территории». Не знаю, почему мы платим почти 200 тыс. леев, если этот туалет постоянно не работает, часто он закрыт, не выдается кассовый чек, это же налоговое нарушение. Не знаю, почему мы должны платить столько денег из городского бюджета, а затем платить еще раз, когда пользуемся услугами этого туалета. Наличие общественного туалета – доступного, чистого – это признак цивилизации. Очень важно иметь и бесплатные туалеты», – заявила Диана Гросу.

Между тем, местные власти говорят, что данная проблема в мэрии не обсуждалась.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=QJu9Li1zVP0&feature=emb_logo