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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: С верой в Бога мы преодолеем и засуху, и пандемию

14 октября
12:41 2020
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Православная церковь Молдовы отмечает сегодня Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в Кишиневе отмечается Храм города.

«Это христианский праздник для всех граждан Молдовы. Сейчас сложный период – засуха, пандемия, но я убежден, что с верой в душе мы справимся с этими вызовами», – заявил Игорь Додон.

Поздравив кишиневцев с этим днем, Игорь Додон отметил и профессионализм нынешней администрации столицы.

«Хочу поздравить вас с тем, что, наконец, у Кишинева есть настоящий мэр, хозяин, которого давно не было в этом городе. Думаю, что каждый житель Кишинева видит изменения, которые происходят каждый день в столице нашей страны. Желаю успехов руководству муниципалитета, муниципальному совету, мэру в хороших делах, которые они реализуют», – заявил Игорь Додон.

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