Во время дебатов в 2018 году лидер ПДС клялась, что не создаст коалицию с Ренато Усатым, потому что он входит в ту же категорию, что и Плахотнюк. Приведем фрагмент диалога с телеведущим, подтверждающий это.

МАЙЯ САНДУ: Я никогда не доверяла Ренато Усатому! Усатому я никогда не верила. Вы слышали, чтобы я когда-то говорила об этом? Не было, нет и не будет доверия к этому человеку. Кстати, он входит в ту же категорию, что и Плахотнюк, потому что ясно, что они вместе занимались бизнесом, вместе решали, кого убить, то есть они люди из одной и той же категории и теперь воюют.

ЖУРНАЛИСТ: То есть «Наша Партия» исключена из списка ПДС о возможной коалиции?

МАЙЯ САНДУ: Я говорила об этом много раз. Категорично!

Уточним, что во вторник, 13 октября, в публичном пространстве появилось письмо Майи Санду, адресованное Андрею Нэстасе, Октавиану Цику, Ренато Усатому, Тудору Делиу и Дорину Киртоакэ. В документе Санду приглашает контркандидатов создать коалицию на нынешних президентских выборах. Дорин Киртоакэ уже заявил, что ничего не будет подписывать вместе с Ренато Усатым.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nrINVCpReAE&feature=emb_logo