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Газета "Кишиневские новости"

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14 октября: Категорические запреты в Покров Пресвятой Богородицы

14 октября: Категорические запреты в Покров Пресвятой Богородицы
13 октября
19:41 2020
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История:

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы уходит в далекий 10-й век, в период Византийской империи. Именно в этот день 14-го октября, по преданию, в одной из церквей Константинополя, когда к городу уже приблизились мусульманские войска, во время молитвы прихожан, святому юродивому Андрею и его ученику Епифанию явилась Богородица, раскрывшая над верующими огромное покрывало, тем самым уберегая их от напастей и врагов. Удивительно, но с этого момента произошел перелом в сражении с пришельцами и город удалось отстоять.

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