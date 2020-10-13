История:

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы уходит в далекий 10-й век, в период Византийской империи. Именно в этот день 14-го октября, по преданию, в одной из церквей Константинополя, когда к городу уже приблизились мусульманские войска, во время молитвы прихожан, святому юродивому Андрею и его ученику Епифанию явилась Богородица, раскрывшая над верующими огромное покрывало, тем самым уберегая их от напастей и врагов. Удивительно, но с этого момента произошел перелом в сражении с пришельцами и город удалось отстоять.