В течение прошедшего дня, 13 октября, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 63-летний мужчина из Новоаненского района, 66-летний мужчина из Яловенского района, 70-летняя женщина из Флорештского района, 68-летняя женщина из Яловенского района, 50-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Страшенского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кагульского района, 77-летний мужчина из Окницкого района, 66-летний мужчина из Хынчештского района, 51-летний мужчина из Хынчештского района, 71-летний мужчина из Унгенского района, 65-летняя женщина из Каушанского района, 77-летний мужчина из Унгенского района, 71-летний мужчина из Окницкого района. На вечер 13 октября 45102 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1495 человек умерли от инфекции.