В течение прошедшего дня, 12 октября, зарегистрировано еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 56-летний мужчина из Кишинева, 56-летняя женщина из АТО Гагаузия, 88-летняя женщина из Приднестровья, 42-летний мужчина из Ниспоренского района, 66-летняя женщина из Каушанского района, 75-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Каушанского района, 59-летняя женщина из Бричанского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 80-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из муниципия Бельцы, 59-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 45-летний мужчина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 12 октября 44728 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1478 человек умерли от инфекции.