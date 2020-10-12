Понедельник, 12 октября 2020, 00:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 октября 1478 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 октября 1478 смертельных случаев
12 октября
22:21 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 12 октября, зарегистрировано еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 56-летний мужчина из Кишинева, 56-летняя женщина из АТО Гагаузия, 88-летняя женщина из Приднестровья, 42-летний мужчина из Ниспоренского района, 66-летняя женщина из Каушанского района, 75-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Каушанского района, 59-летняя женщина из Бричанского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 80-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из муниципия Бельцы, 59-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 45-летний мужчина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 12 октября 44728 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1478 человек умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,93+0,17%
EUR20,00+0,14%
GBP22,12+0,43%
UAH0,60–0,07%
RON4,10+0,11%
RUB0,22–0,15%

Курсы валют в MDL на 12.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд