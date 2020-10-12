Середина осени станет периодом достаточно конфликтным для большинства людей, независимо от их зодиакальной принадлежности. Многим захочется во что бы то ни стало отстаивать своё мнение, однако может испортить не только личные, но и рабочие отношения. Но для представителей трёх зодиакальных созвездий Вселенная создаст благоприятную среду, чем снизит накал кипящих страстей.

Философствующий РАК

Для Раков 14-16 октября станет временем философско-романтическим. Им придется покопаться в своих отношениях с окружающими. И только разобравшись в себе, Раки решат свои проблемы и улучшат личные отношения с близкими, а также расставят все точки над i в деловых вопросах. Добившись мира и согласия, Ракам удастся пробить новое широкое русло для реки своей жизни.

Воодушевлённая ДЕВА

Благоприятные перемены в жизнь Дев придут через Любовь и налаживание личного пространства. С 14 по 16 октября они ощутят потребность дарить нежность и ласку, потому и отношения с окружающими будут радикально меняться к лучшему. Общее воодушевление и позитив отразятся на всех сторонах жизни Дев, которых ждет очень приятный период.