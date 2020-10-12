Бывший депутат Григорий Петренко нашел признаки тесного сотрудничества депутатов от группы Pro Moldova Андриана Канду и ПДС Майи Санду. Комментируя фотографию народного избранника Серджиу Литвиненко у тяска для винограда, Петренко, считая изображение постановочным, иронизирует:

«Вот что происходит, когда много общаешься с юристами-плахишами. Явно признаки заражения от Сережи Сырбу. Тот тоже любит поработать на камеру: то с кисточкой, то с лопатой, то с осликом, то с трактором. Но на этом фото всё прекрасно: чистые руки, светлые кроссовки, тяск. Осталось только выяснить: куда стекает сок?» – задался едким вопросом Петренко, намекая на оплошность организаторов съемки, выставивших Литвиненко в явно неправдоподобном и оттого комичном образе.