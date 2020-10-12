Роскошные машины, банковские счета, много недвижимости, а еще больше уголовных дел. Так выглядит профиль кандидата на пост президента Молдовы Ренато Усатого, по версии портала Moldova curată.

Журналисты выяснили, что в 2014 году Ренато Усатый финансировал два референдума, которые должны были дать право Гагаузии на отделение от Молдовы в случае объединения с Румынией. Усатый тогда обратился к башкану региона Михаилу Формузалу, пообещав выделить 500 тыс. леев. В том же году случился еще один скандал с участием Усатого. Политик принимал участие в выборах по спискам партии «Родина», которую учредил бывший посол в Румынии Емил Чобу. Политформирование было исключено из предвыборной гонки за день до выборов. Причиной стало внешнее финансирование, что запрещено законодательством.

Тогда Усатый сбежал в Россию, сообщив, что ему грозит арест. Позже скандальный политик вернулся из Москвы и принял участие в выборах мэра Бельц. Став градоначальником, он вскоре снова сбежал в Российскую Федерацию. Это произошло после того как в 2015 году прокуроры возбудили уголовное дело по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров бывшего премьера Влада Филата и предпринимателя Илана Шора. Позже Усатого все же задержали в аэропорту, но освободили уже на второй день. В 2016 году политик снова уехал в Россию, заявив, что готовится его ликвидация.

С момента его появления в политической жизни страны он неоднократно становился фигурантом уголовных расследований, – пишет Moldova curată. Журналисты напомнили о деле Горбунцова, где кандидат от «Нашей Партии» проходил как заказчик убийства российского банкира. В настоящее время Усатый проходит по уголовному делу об отмывании денег в России. Следователи этой страны объявили его в международный розыск.

Любопытно, что в декларации, поданной в ЦИК в сентябре 2020 года, Ренато Усатый указал пожертвование в размере 3 700 000 леев. Дарение сделала его мать – Лариса Усатый. Кандидат также сообщил, что в период 2018-2019 гг продал в России 4 автомобиля «Mercedes» и мотоцикл «Harley Davidson». Также указано, что в 2011 году он стал владельцем 4 земельных участков в РФ, в 2016 г. – участка в Молдове, а в 2017 г – еще 13 в РФ.

Также в 2011 г. Усатый приобрел в России два жилых дома площадью 340 и 546 кв.м. и один гараж. Там же, но уже в 2017 году, он приобрел еще 7 объектов недвижимости. В 2019 году мэр Бельц купил роскошный автомобиль – «Rolls Royce». Его примерная стоимость превышает 7 млн леев.

Среди ценного имущества, подлежащего декларированию, фигурируют часы «Breguet», приобретенные в 2012 г. Их стоимость оценивается от 30 тыс. до 70 тыс. евро. В 2019 г. Усатому подарили еще одни часы той же марки – за 150 тыс. евро. Ренато Усатый отчитался о пяти банковских счетах в России. Самая крупная сумма на одном из них исчисляется в 1 108 199 российских рублей.