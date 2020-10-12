Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что имущество беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии на общую сумму примерно в 160 миллионов леев будет арестовано. Прокурорами было собрано достаточное количество убедительных доказательств того, что именно Плахотнюк является бенефициаром вилл в вышеуказанных странах, 5 автомобилей и моторной лодки. Запросы уже были направлены властям данных государств. Аресту подлежат также 9 квартир, оформленных на имя супруги олигарха, и 4 автомобиля, зарегистрированных в Молдове. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, это имущество было приобретено на средства, которые были выведены из банковской системы страны. Другие 6 квартир и 4 нежилых помещения общей стоимостью 33 млн леев, расположенные на территории Молдовы, были арестованы ранее.

Напомним, Владимир Плахотнюк был объявлен в розыск за создание и управление преступной группировкой, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.