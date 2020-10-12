«В материалах дела есть неопровержимые доказательства того, что покровительство преступным авторитетам, разумеется не безвозмездно, оказывали Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый. Являясь членами ликвидированного наркосиндиката, именно они способствовали столь длительному существованию данной преступной организации», — рассказал Лебедев. Кроме того, Лебедев сообщил, что следствию удалось доказать, что основными организаторами и руководителями преступной сети были криминальные авторитеты из числа граждан Молдавии.

Он также не исключает, что в схеме отмывания денег «Ландромат» использовали деньги, полученные от наркоторговли. «Однако пока это не доказано», — отметил Лебедев. Также он рассказал, что расследование «Ландромата» и наркотрафика пока не объединили в одно. В обоих делах фигурируют Усатый, Плахотнюк и Платон.

Кроме того, Лебедев отметил, что расследования не связаны с политикой. «То, что фигуранты уголовного дела имеют отношение к политике и обладают огромными финансовыми ресурсами, само по себе не придает этому расследованию политического окраса», — подчеркнул он.

NM попросил Усатого и Платона прокомментировать слова Лебедева. «Могу сказать одно: у нас тут была одна прокурорша Адриана Бецишор, а в России пять тысяч таких Бецишор. Это все комментарии по этому поводу», — отметил Платон.

В свою очередь Усатый отметил, что привык к тому, что каждую предвыборную кампанию против него появляются какие-то обвинения. «С 2014 по 2019 годы этим занимался Плахотнюк и его режим, а после осени 2018, когда я отказался стать послушным контролируемым политиком, против меня начались массовые фабрикации уголовных дел трех сотрудников-алкоголиков из ФСБ. Они требовали от меня перестать публично критиковать [президента Молдовы Игоря] Додона и дать команду нашим мэрам перейти в ПСРМ», — отметил Усатый. Также он напомнил, что еще полгода назад говорил о том, что «некоторые сотрудники ФСБ работают с задержанными за наркотрафик и давят» на них, чтобы они дали показания против него. «Также, как и в случае с Ландроматом. Я уверен, что наступит день, и эти оборотни в погонах будут наказаны и очень жестко», — отметил Усатый.

Отметим, речь идет о расследовании, начатом в 2012 году. По версии следствия, международная преступная группировка поставляла из Марокко наркотики в Россию и страны Евросоюза. В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, установили и привлекли к уголовной ответственности более 60 участников группировки, у которых изъяли более тонны гашиша.

В октябре 2019 года российские правоохранители передали материалы уголовного дела в Молдову. В Кишиневе это дело объединили с уголовным делом Олега Прутяну, также известного под кличкой Борман. Олега Прутяну молдавские силовики задержали в октябре 2017 года. Его и еще трех человек обвинили в организации поставок марокканского гашиша в Россию и другие постсоветские страны. В июле 2020 года Бормана освободили под судебный контроль.

При этом в России продолжают расследование дела о накотрафике, в котором фигурирует Плахотнюк. Весной 2020 года стало известно, что в расследовании деятельности наркотрафика, организованного Плахотнюком, насчитывается 30 эпизодов. Ему грозит пожизненное заключение. Российский адвокат Плахотнюка Дарья Константинова назвала эти обвинения «надуманными». Также в России обвинения в руководстве наркосиндикатом предъявили экс-депутату от ДПМ Константину Цуцу.

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