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Газета "Кишиневские новости"

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Пятая часть граждан Украины страдает психическими расстройствами

12 октября
18:31 2020
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Пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения сообщает, что на Украине восемь миллионов граждан страдают психическими расстройствами, пишет издание «Сегодня».

Всего же в мире таких людей насчитывается около миллиарда. ВОЗ особо отмечает, большинство из душевно больных не имеет доступа к качественным услугам. В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов полагают, что конфликт на Донбассе повлиял на психическое здоровье двух миллионов человек. Среди бойцов, вернувшихся с передовой, пишет издание, отмечается расстройство под названием «восточный синдром», аналогичный «вьетнамскому» и «афганскому».

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