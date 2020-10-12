Пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения сообщает, что на Украине восемь миллионов граждан страдают психическими расстройствами, пишет издание «Сегодня».

Всего же в мире таких людей насчитывается около миллиарда. ВОЗ особо отмечает, большинство из душевно больных не имеет доступа к качественным услугам. В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов полагают, что конфликт на Донбассе повлиял на психическое здоровье двух миллионов человек. Среди бойцов, вернувшихся с передовой, пишет издание, отмечается расстройство под названием «восточный синдром», аналогичный «вьетнамскому» и «афганскому».