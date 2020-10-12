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Газета "Кишиневские новости"

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В израильской армии обнаружены неуставные отношения

12 октября
18:31 2020
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Между военнослужащими 84-й мотопехотной бригады «Гивати» израильской армии случилась массовая драка, сообщает «Военное обозрение».

В стенке на стенку сошлись две роты. Особо отмечается, что в побоище приняли участие и офицеры. Семь человек с тяжелыми травмами отправлены в госпиталь. Остальным помощь была оказана в медсанчасти. Подробностей израильская пресса не сообщает. Однако некоторые издания предполагают, что конфликт мог вспыхнуть на этнической почве. В бригаде «Гивати» служат пустынные разведчики – друзы и бедуины.  

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