Понедельник, 12 октября 2020, 15:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: 300 млн леев ежегодно на программы водоснабжения

12 октября
14:46 2020
Версия для печати

Игорь Додон предлагает, чтобы до 2025 года все медицинские и образовательные учреждения были подключены к системам водоснабжения и канализации.

Ежегодно из бюджета страны будут выделять по 300 млн леев на программы по водоснабжению населенных пунктов страны. Инициатива принадлежит Игорю Додону и включена в предвыборную программу кандидата по пост президента Молдовы.

Игорь Додон предлагает, чтобы до 2025 года все школы, детские сады и медицинские учреждения были подключены к системам водоснабжения и канализации. Также Игорь Додон запустит национальную программу подключения каждого населенного пункта к системе газоснабжения и продолжит продвигать проект по восстановлению системы уличного освещения по всей стране.

Программа Игоря Додона предусматривает, что в каждом селе будут построены игровые и спортивные площадки для гармоничного развития молодого поколения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,96+0,36%
EUR20,01+0,20%
GBP22,07+0,22%
UAH0,60+0,45%
RON4,11+0,17%
RUB0,22+0,09%

Курсы валют в MDL на 12.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд