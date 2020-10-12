Игорь Додон предлагает, чтобы до 2025 года все медицинские и образовательные учреждения были подключены к системам водоснабжения и канализации.

Ежегодно из бюджета страны будут выделять по 300 млн леев на программы по водоснабжению населенных пунктов страны. Инициатива принадлежит Игорю Додону и включена в предвыборную программу кандидата по пост президента Молдовы.

Игорь Додон предлагает, чтобы до 2025 года все школы, детские сады и медицинские учреждения были подключены к системам водоснабжения и канализации. Также Игорь Додон запустит национальную программу подключения каждого населенного пункта к системе газоснабжения и продолжит продвигать проект по восстановлению системы уличного освещения по всей стране.

Программа Игоря Додона предусматривает, что в каждом селе будут построены игровые и спортивные площадки для гармоничного развития молодого поколения.