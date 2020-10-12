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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе задается вопросом, откуда у Усатого «столько деньжищ»

12 октября
14:41 2020
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Ренато Усатый должен объяснить, откуда у него столько средств на проведение дорогостоящей избирательной кампании. Этим вопросом лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе задался во время прямого включения в социальной сети.

«Усатый должен дать отчет: откуда у него столько деньжищ, чтобы вкладывать и в фейсбук, и на ТВ, нападать и справа, и слева, чтобы врать в отношении меня…»,- заявил Нэстасе.

Напомним, что, согласно отчету ЦИКа, Майя Санду и Ренато Усатый являются лидерами по расходам с начала избирательной кампании. Майя Санду потратила 233 тыс. леев, Усатый – 111 тыс. леев.

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