Наше общество опасно разделено в своих симпатиях. Половина тянется к ЕС, другая – к Евразийскому союзу. Но это не останавливает некоторых кандидатов в президенты заявлять свою главную цель – объединение с Румынией.

Эту острую тему для eNews комментирует Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове:

– Выступать против активного сотрудничества со странами Европейского союза может только недалекий человек. У ЕС, безусловно, есть чему поучиться. Если, конечно, учиться настоящим образом, а не уподобляться герою басни “Мартышка и очки”. Пятнадцать лет назад в нашей стране развесили флаги и лозунги ЕС, соответствующим образом переименовали МИД. Было сказано много пышных речей, проведены парады и демонстрации. Но дела, увы, не пошли в гору. А даже наоборот.

На этом фоне забавно выглядит, когда расплодившиеся у нас жрецы “евроинтеграции”, которых наш острослов Нантой назвал “детьми капитана Гранта”, с пеной у рта доказывают, что только их учение “верно”, потому что “истинно”. Юмора добавляет и то, что многие из них в прошлом были верными учениками идеолога КПСС Михаила Суслова, писали диссертации по научному коммунизму или преподавали его. Особо нелепо выглядела и инициатива внести статью об европейской интеграции в Конституцию страны, с которой недавно выступили политики, прославившиеся участием в коррупционных скандалах. Сделано это было тогда, когда всем телом устремившаяся в ЕС власть успела превратить нашу юстицию в женщину приятную во всех отношениях. Мы узнали, что президента в парламенте можно выбирать бесконечно. А менять основной закон могут не две трети депутатов, а несколько членов КС, некоторые из которых обзавелись паспортами другой страны. Таким образом было найдено обоснование для смены названия государственного языка, способа избрания президента, его временного отстранения от власти. С благословения проевропейской власти судьи КС трудились, как стахановцы, выдавая на-гора все новые вердикты, вызывающие изумление общества. Апогеем стал кризис июня 2019 года, когда они умудрились отменить ряд собственных решений, которые по иронии заканчивались словами “окончательное и пересмотру не подлежит”.

Грустно, что многие политики в Брюсселе, Вашингтоне старательно прикрывали эти беззакония власти в Кишиневе, называя ее “историей успеха”. Чего только стоит ярлык на царство, который выдала в 2016 году олигарху Плахотнюку Виктория Нуланд! После чего из Молдавии начали высылать российских политиков, дипломатов, журналистов, общественных деятелей и ученых, ограничили вещание российских телеканалов. В результате чего отношения с Россией, которая долгие годы была главным покупателям наших товаров, где трудится большая половина молдавских трудовых мигрантов, охладели как никогда. Хотя вряд ли кто в здравом уме станет отрицать, что не российская пропаганда, а именно действия коррумпированных политиков привели к тому, что популярность идеи интеграции в ЕС в молдавском обществе пошла на спад.

Безусловно, все эти демарши проводились не только с целью показать фигу Москве. Но и для того, чтобы давить на политических противников, выступающих за взвешенную политику, сотрудничество как с Западом, так и Востоком. Ужимки перед зеркалом в Кишиневе вряд ли привлекут внимание хозяев Кремля, у которых есть заботы поважней. Чего не скажешь о нашем обществе, которое, как свидетельствуют опросы, опасно разделено в своих симпатиях. Примерно половина избирателей тянется к ЕС, другая – к Евразийскому союзу. Не стоит забывать и про нерешенный конфликт с Приднестровьем, где на референдуме 2006 года более 97% избирателей высказались за сближение с Россией. Свое мнение высказали на консультативном плебисците и жители Гагаузии.

Идейная база для преодоления такого раскола пока отсутствует. Более того, в последние годы в нашей стране растет число тех, кто разочаровался в молдавской государственности и поверил политикам, предлагающим пробраться в ЕС через “заднее крыльцо” – объединение с Румынией. Хотя к этой идее с иронией относятся в Брюсселе, где давно заявили о невозможности членства республики в ЕС в обозримом будущем, это не добавляет спокойствия в Кишиневе. За примерами, к чему может привести эскалация подобной напряженности в обществе, далеко ходить не надо. Достаточно заглянуть к соседям.