У Игоря Додона в команде большой эшелон, есть скамейка запасных. Тогда как у его главного конкурента дефицит квалифицированных кадров, считает экс-вице-премьер РМ Александр Муравский.

Об этом он рассказал в передаче «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ.

«Мы видим команду Додона, действующую в сложнейшей обстановке. Несмотря на пандемию, засуху, локальные проблемы, правительство выполняет свои финансовые обязательства перед населением, никаких задержек по пенсиям и зарплатам. Оно держит ситуацию в руках», – цитирует eNews Муравского.

Экс-вице-премьер напомнил, что президент после выборов окажется перед дилеммой возможных перестановок во власти: «У Игоря Николаевича за спиной большой эшелон, есть и скамейка запасных. Плюс в каждом министерстве достаточно хорошо подготовленные государственные секретари».

Экономист обратил внимание на команду главного конкурента Майи Санду: «Ее правительство было самым неподготовленным и некомпетентным. Возможно, каждый человек в отдельности неплохой специалист, грамотный в своей области. Но, собранные вместе, они не смогли себя проявить».

Муравский предлагает сравнить правительство Санду с предыдущими.

«Возьмите любое правительство, даже Стрельца, которое действовало всего три месяца. Как все работали! А за 5 месяцев правительство Санду ничего не сделало. Даже не был сформирован второй эшелон руководителей. Потому что конкурсы были организованы на очень низком уровне. Я и сейчас не вижу никаких изменений в ее команде, она была слабой и не компетентной и такой остается. При всей моей критике Андрея Нэстасе, у него есть Александр Слусарь с богатой практикой, очень организованный и знает отрасль сельского хозяйства. Игорь Мунтян создал один из крупных исследовательских институтов IDIS-Viitorul. Он сам не трибун, но очень хорошо подготовленный человек и знает кухню. У Майи Санду я не вижу никого».

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=i9hSH6F571c&feature=emb_logo