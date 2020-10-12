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Газета "Кишиневские новости"

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Демидецкий: Санду нажила много врагов на правом фланге

12 октября
14:36 2020
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В этом уверен Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове, о чем он и заявил в одной из телепрограмм.

«К сожалению, г-жа Санду нажила себе очень много врагов на правом фланге. Когда-то Андрей Нэстасе уступил ей дорогу на выборах, и он не был в восторге, и теперь ожидать от него поддержки не стоит. Г-н Филат недавно в одной передаче сказал, что он ее продвигал, и не просит благодарности, но все же… Для нее даже г-н Додон больший союзник, потому что они играют на разных полях и потом могут договориться о коалиции», – приводит слова Демидецкого eNews.

Представитель ТАСС напомнил, что пост президента не имеет много полномочий для управления страной и реализации своей программы. Все равно в будущем парламенте надо будет создавать коалицию любому президенту.

«Г-жа Санду в свое время заявила коллегам: вы что тут делаете? Уходите. А более опытный политик просто бы улыбнулся, и сделал так, чтобы они сами ушли. Есть силы в правой части, но которые не хотят иметь дело с Санду. И есть социалисты. Я повторяю, что ей будет гораздо легче сделать коалицию именно с ними. Говорят, что нет страшнее врагов, чем те, кто топчется на одной идее», – заявил журналист.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=NLJlGdzCUs4&feature=emb_logo

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