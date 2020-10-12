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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутат Платформы DA обвинила PDS в преступлении

Почему депутат Платформы DA обвинила PDS в преступлении
12 октября
14:16 2020
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Депутат «Платформы DA» Инга Григориу обвиняет ПДС в том, что партия Майи Санду требует у граждан деньги, чтобы заполонить страну «пропагандистскими газетами». В опубликованном в социальной сети посте Григориу написала, что получила по электронной почте письмо, в котором у нее «просят сделать пожертвование на издание трех миллионов пропагандистских газет!» для продвижения Майи Санду.

Она написала, что в 2018 году Плахотнюк наводнил страну миллионом экземпляров газеты, которая содержала манипуляционные соцопросы, а теперь ПДС распространяет три миллиона подобных газет.

«Чтобы обеспечить медиа-продвижение, Плахотнюку понадобился один миллион экземпляров. Эти решили поднять планку – им необходимо три миллиона!!!» – написала Инга Григориу.

«Это преступление, уважаемые граждане», – возмущенно констатировала депутат «Платформы DA» о действиях бывших коллег по блоку ACUM.

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