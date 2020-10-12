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Газета "Кишиневские новости"

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ШОК! Без комментариев! Почему к Усатому опасно ходить на встречи

12 октября
14:16 2020
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«Пока в стране есть такие дол*оебы как ты, у страны нет…», – говорит Усатый. Так реагирует кандидат на пост президента Молдовы Ренато Усатый на реплику молодого человека, не согласного с идеями политика. Видеокадры появились в телеграм-канале, а автор написал, что речь идет о встрече с гражданами.

Лидер формирования «Наша Партия» Ренато Усатый неоднократно был замечен в использовании нецензурной лексики. В то же время некоторые политики в нашей стране утверждали, что такая «бандитская» манера общения Усатого объясняется его криминальным прошлым. Напомним, что Ренато Усатый является фигурантом уголовного дела в России по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Его объявили в международный розыск, чтобы после задержания поместить под арест.

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