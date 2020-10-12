Финансовая помощь будет выделяться дважды в год лицам, которые получают маленькую пенсию: в январе и с 1 октября. Игорь Додон предлагает, чтобы эта сумма увеличивалась ежегодно. Предвыборная программа Игоря Додона включает в себя и инициативу об улучшении механизма индексации пенсий. Так, две индексации пенсий для 700 тыс. пенсионеров должны в совокупности быть не меньше 10% в годовом выражении. Игорь Додон будет настаивать и на удвоении финансовой помощи, выделяемой в холодное время года – с 500 до 1000 леев в месяц. Для лиц, которым требуется постоянный уход, Игорь Додон предлагает нанимать профессиональных помощников. Также он планирует увеличение в два раза зарплат работников социальной сферы.

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