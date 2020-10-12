Размер единовременного пособия при рождении ребенка будет увеличен с 8 299 леев до 20 тыс. леев. Инициатива принадлежит Игорю Додону и является частью избирательной программы кандидата на пост президента Молдовы. Додон также предлагает, чтобы каждая семья получала дополнительную выплату в размере 5 тыс. леев при рождении четвертого ребенка, а за последующих – по 10 тыс. Согласно программе Игоря Додона, каждая семья будет получать ежегодно помощь в 1 тыс. леев на каждого ученика.

Также с 1 сентября все дети начальных классов будут получать бесплатно рюкзаки со школьными принадлежностями. Для поддержки семей Игорь Додон предлагает разработать новую Концепцию демографической политики, которая будет содержать меры по стимулированию рождаемости.

«Нужно сделать так, чтобы жизнь в Молдове стала комфортной, чтобы наши граждане захотели жить здесь, строить, работать, участвовать в развитии экономики и продвижении культуры, рожать здесь детей. Только тогда отцы и матери получат уверенность в будущем своих детей», – считает Игорь Додон.