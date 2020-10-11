Хоть многие и не верят, но наши мысли материальны. Ждёшь Удачу – она и приходит, если ты в принципе не нарушаешь глобальных законов Вселенной. А ждёшь беды – рано или поздно обязательно дождёшься, так как неправильно формулируешь мысли, которые так или иначе отправляются в космос. Думайте о хорошем, и оно обязательно наполнит вашу жизнь. Несите в этот мир добро и любовь, и вам воздастся сторицей.

Астрологи утверждают, что предстоящая неделя будет необычайно удачной для представителей трёх зодиакальных созвездий. Вселенная объявит для них посадку и зажжет огни на полосе везения. Кому же повезёт на неделе с 12 по 18 октября?

Собранные БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака зодиака в последнее время часто оказывались в эпицентре активных действий, что выбивало из привычной колеи. Пришло время собраться. Близнецы больше не будут стрессовать в сложной ситуации, а обретут решительность и даже войдут во вкус. Находясь в гуще событий, они получат заряд активной энергии, которую смогут направить на достижение амбициозных целей. Звездный расклад вам в помощь!

Гармоничный ЛЕВ

В последнее время представители этого знака зодиака мечутся в поисках выхода из тупиковой ситуации, это тяготит и не дает покоя. Вселенная на грядущей неделе даст подсказку, с помощью которой Львы разрешат трудную задачу. Это вернёт им смелость, позитивный настрой и уверенность в себя. А Вселенная откроет широкие горизонты новых возможностей и множество уникальных шансов для того, чтобы жизнь вновь стала гармоничной!