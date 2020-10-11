Сегодняшним воскресным днем, 11 октября, супруга президента Молдовы Галина с младшим сыном Никушором приехали поддержать Игоря Додона на встречах с жителями Гагаузии.

«Работы много, и времени на общение с семьей в последнее время, к сожалению, почти нет. Выезжаю в 6:00, возвращаюсь домой после 23:00, когда младший уже спит.

И вот они здесь. Как хорошо, когда твоя семья понимает и поддерживает тебя. Одно то, что они рядом, уже придает сил. А еще для меня важно, что сын с самых ранних лет видит, чем живет наша страна, как живут наши люди», – поделился с читателями сокровенными мыслями президент Молдовы.

Видео: https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/5157707014255262/