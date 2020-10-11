Несмотря на то, что сегодня, 11 октября, воскресный день, для президента Молдовы этот день был рабочим. Напряженный график продолжающихся встреч и общения с людьми не позволяет главе государства расслабиться ни на минуту.

Сегодняшнее утро началось у Игоря Додона с посещения храма в селе Копчак Чадыр-Лунгского района в Гагаузии.

Затем у здания местного Дома культуры он встретился и поговорил с жителями села. Следующий пункт назначения – село Казаклия, и еще одна встреча с людьми.

«Как всегда, много вопросов обо всем, прямое и непосредственное общение.

Спасибо всем, кто был на наших встречах и поддерживал мои усилия по укреплению страны, защите семьи и традиционных ценностей, за активное содействие нашей работе.

Вместе с тем, призываю всех своих сторонников и единомышленников объединить усилия, чтобы продолжить наш труд для достижения поставленных целей», – написал Додон после прошедших встреч.