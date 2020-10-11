В Пхеньяне впервые с 2018 года прошел военный парад в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи, сообщает «Интерфакс».

Зарубежные наблюдатели обратили внимание на то, что ранее подобного рода мероприятия проходили в дневное время. На этот раз парад состоялся ночью. По центральным улицам провезли баллистическую ракету на мобильной платформе. Как утверждают корейские военные, она в состоянии преодолевать расстояние в 13 тысяч километров. Если это правда, то Пхеньян получил возможность поражать объекты на территории США. Публика, наблюдающая за парадом, была без защитных масок, не надели их и военнослужащие, маршировавшие по центральным проспектам города. Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ни один человек в стране не контактировал с зараженными», а потому в Корее и нет COVID-19.