Давний конфликт рок-звезды сэра Элтона Джона и певца сэра Рода Стюарта все еще далек от примирения, несмотря на недавнюю попытку Стюарта вернуть дружбу.

Впервые о резком разрыве многолетней дружбы Элтона Джона и Рода Стюарта мир узнал в прошлом году, когда артисты просто-напросто прекратили разговаривать друг с другом. Поводом для ссоры послужила критика Стюарта в отношении прощального концерта Элтона Yellow Brick Road Tour. Стюарт заявил, что Элтон напоследок решил содрать побольше деньжат со своих преданных фанатов в продолжительном турне. Как бы между прочим, полушутя, он добавил, что биографический фильм Рокетмен оказался недостаточно лестен. Сэр Элтон Джон воспринял сказанное Стюартом близко к сердцу, и в течение целого года певцы не контактировали.

В интервью Крису Эвансу на шоу «How to Wow» Стюарт признался, что недавно пытался помириться. Он пригласил Элтона с приемными детьми к себе, предлагая поиграть в футбол всем вместе, и хотел подарить старинному другу оливковую ветвь, как символ мира. Письмо Стюарта осталось без ответа.