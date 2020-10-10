Сегодня у президента Молдовы состоялись 12 встреч с жителями Единецкого и Дондюшанского районов. По завершении встреч глава государства написал, что у него осталось много положительных эмоций и впечатлений.

«Искренние и открытые дискуссии, выходящие за рамки установленного графика работы. Отзывчивые люди, которые, помимо упоминания проблем, предлагают и оригинальные решения для их преодоления.

Доверие людей очень много значит для меня и команды. Это заставляет нас быть более энергичными и твердыми в достижении поставленных целей, чтобы наши граждане жили лучше, а Молдова стала страной, в которой мы хотим жить», – поделился в соцсетях своими ощущениями Игорь Додон.

Видео: https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/5152497274776236