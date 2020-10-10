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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Доверие людей очень много значит для меня и команды

Игорь Додон: Доверие людей очень много значит для меня и команды
10 октября
22:36 2020
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Сегодня у президента Молдовы состоялись 12 встреч с жителями Единецкого и Дондюшанского районов. По завершении встреч глава государства написал, что у него осталось много положительных эмоций и впечатлений.

«Искренние и открытые дискуссии, выходящие за рамки установленного графика работы. Отзывчивые люди, которые, помимо упоминания проблем, предлагают и оригинальные решения для их преодоления.

Доверие людей очень много значит для меня и команды. Это заставляет нас быть более энергичными и твердыми в достижении поставленных целей, чтобы наши граждане жили лучше, а Молдова стала страной, в которой мы хотим жить», – поделился в соцсетях своими ощущениями Игорь Додон.

Видео: https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/5152497274776236

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