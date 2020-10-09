В очередной раз в своем блоге с разоблачениями в отношении бывшего президента Украины, выступил экс-депутат Верховной Рады, известный предприниматель Давид Жвания, сообщает «Страна».

Бизнесмен сообщил, что готовит заявление в Государственное бюро расследований, в котором поведает о том, что Петр Порошенко в 2014-2016 годах продавал сирийским боевикам боеприпасы, в том числе фосфорные бомбы. «Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Тогда люди президента рассказывали нам, будто в подрыве склада виноваты какие-то российские террористы… Их не было. А была жадность одного человека, который просто не мог пройти мимо возможности набить карманы», – возмущался Жвания. Он уже более десяти раз выступал с всевозможными разоблачениями Порошенко, Яценюка, Турчинова, Кличко, писал обращения в прокуратуру, но на связь с ним правоохранительные органы Украины не выходят.