В Киеве прошло заседание экспертного совета по вопросам культурного наследия, в ходе которого минкульту предложили включить в перечень нематериального достояния страны борщ, сообщает Корреспондент.net

По этому случаю министр культуры Александр Ткаченко заявил: «Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики. В условиях растущей глобализации – это одно из условий сохранения культуры для подрастающих поколений». Аналогичным образом власти Лаоса хотят внести суп том-ям в список культурного наследия ЮНЕСКО.