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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Борщ войдет в перечень культурного достояния Украины

09 октября
16:06 2020
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В Киеве прошло заседание экспертного совета по вопросам культурного наследия, в ходе которого минкульту предложили включить в перечень нематериального достояния страны борщ, сообщает Корреспондент.net

По этому случаю министр культуры Александр Ткаченко заявил: «Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики. В условиях растущей глобализации – это одно из условий сохранения культуры для подрастающих поколений». Аналогичным образом власти Лаоса хотят внести суп том-ям в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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