В районном центре Чимишлия с 10 октября из-за распространения COVID-19 будут закрыты все школы, детские сады, рынки и магазины за исключением продуктовых.

Бары и рестораны могут продолжать готовить необходимые объемы блюд и напитков и развозить их под заказ. Также не станут закрывать автозаправочные станции. Всякие собрания в закрытых помещениях запрещены. На улице разрешено собираться в количестве не более 50 человек. В районной больнице Чимишлии уже не хватает мест для пациентов с COVID-19.