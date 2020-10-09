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Газета "Кишиневские новости"

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Райцентр Чимишлия закрывается из-за резкой вспышки COVID-19

09 октября
16:06 2020
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В районном центре Чимишлия с 10 октября из-за распространения COVID-19 будут закрыты все школы, детские сады, рынки и магазины за исключением продуктовых.

Бары и рестораны могут продолжать готовить необходимые объемы блюд и напитков и развозить их под заказ. Также не станут закрывать автозаправочные станции. Всякие собрания в закрытых помещениях запрещены. На улице разрешено собираться в количестве не более 50 человек. В районной больнице Чимишлии уже не хватает мест для пациентов с COVID-19.

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