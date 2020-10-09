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Газета "Кишиневские новости"

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Аттракцион невиданной щедрости от Нэстасе

09 октября
16:01 2020
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Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”», кандидат в президенты Андрей Нэстасе предлагает внести в Конституцию положение, согласно которому каждому гражданину Молдовы будет гарантирован минимальный доход, сообщает jurnal.md.

По словам политика, цены на коммунальные услуги слишком завышены, а потому их  необходимо снижать. «Сегодня более 440 000 граждан Республики Молдова живут за чертой бедности, и их доходов недостаточно, чтобы покрыть ежемесячные расходы на достойную жизнь. Денег на еду, лекарства, оплату услуг, одежду не хватает», – рассказывал Нэстасе. Он считает, что в первую очередь необходимо снизить отпускную цену на природный газ, который закупается по 165 долларов за тысячу кубов, а реализуется на внутреннем рынке уже по 330 долларов.

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