Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”», кандидат в президенты Андрей Нэстасе предлагает внести в Конституцию положение, согласно которому каждому гражданину Молдовы будет гарантирован минимальный доход, сообщает jurnal.md.

По словам политика, цены на коммунальные услуги слишком завышены, а потому их необходимо снижать. «Сегодня более 440 000 граждан Республики Молдова живут за чертой бедности, и их доходов недостаточно, чтобы покрыть ежемесячные расходы на достойную жизнь. Денег на еду, лекарства, оплату услуг, одежду не хватает», – рассказывал Нэстасе. Он считает, что в первую очередь необходимо снизить отпускную цену на природный газ, который закупается по 165 долларов за тысячу кубов, а реализуется на внутреннем рынке уже по 330 долларов.