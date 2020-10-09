Вопреки падению всех экономических показателей из-за коронакризиса, валютные резервы Национального банка Молдовы демонстрируют рост и к концу сентября превысили 3,453 миллиарда долларов, сообщает ИНФОТАГ.

Такой объем валюты достаточен для того, чтобы в течении семи месяцев оплачивать все импортные поставки необходимые стране. За минувший месяц резервы увеличились еще на 62,37 миллиона долларов. Этому способствовали поступления от коммерческих банков в виде обязательного резервирования, покупка на рынке валюты, получение средств от Европейского инвестиционного банка, доходы от управления резервами.