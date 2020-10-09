Пятница, 9 октября 2020, 18:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Национальный банк Молдовы на коронавирус не реагирует

09 октября
15:26 2020
Версия для печати

Вопреки падению всех экономических показателей из-за коронакризиса, валютные резервы Национального банка Молдовы демонстрируют рост и к концу сентября превысили 3,453 миллиарда долларов, сообщает ИНФОТАГ.

Такой объем валюты достаточен для того, чтобы в течении семи месяцев оплачивать все импортные поставки необходимые стране. За минувший месяц резервы увеличились еще на 62,37 миллиона долларов. Этому способствовали поступления от коммерческих банков в виде обязательного резервирования, покупка на рынке валюты, получение средств от Европейского инвестиционного банка, доходы от управления резервами.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,850,00%
EUR19,89+0,34%
GBP21,85+0,23%
UAH0,60+0,06%
RON4,08+0,38%
RUB0,22+0,53%

Курсы валют в MDL на 09.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд