Астрологи уверяют, что наш жизненный путь прокладывает Судьба. Мы же лишь плывем в фарватере наших надежд и мечтаний, которые порой заставляют нас сворачивать с намеченного пути. Кому-то удается маневрировать, успешно обходя опасные рифы, а кто-то теряет указанные ориентиры, и тогда Судьба выстраивает барьеры на пути «потеряшки», чтобы вернуть его в безопасные воды.

Так кто же чаще других сбивается с пути?

ОВЕН

Упорные и нетерпеливые, им нужно всё самое лучшее и как можно скорее, для этого Овны готовы трудиться без отдыха. Они идут по жизни в ускоренном темпе и часто допускают ошибки, принимая поспешные решения, которые наносят ощутимый вред самим Овнам. Научитесь смолоду смотреть хоть на шаг вперед и думать о последствиях – это существенно ускорит сбычу мечт.