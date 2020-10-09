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Газета "Кишиневские новости"

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Представители 3 знаков зодиака теряют ориентиры Судьбы чаще других

Представители 3 знаков зодиака теряют ориентиры Судьбы чаще других
09 октября
02:21 2020
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Астрологи уверяют, что наш жизненный путь прокладывает Судьба. Мы же лишь плывем в фарватере наших надежд и мечтаний, которые порой заставляют нас сворачивать с намеченного пути. Кому-то удается маневрировать, успешно обходя опасные рифы, а кто-то теряет указанные ориентиры, и тогда Судьба выстраивает барьеры на пути «потеряшки», чтобы вернуть его в безопасные воды.

Так кто же чаще других сбивается с пути?

ОВЕН

Упорные и нетерпеливые, им нужно всё самое лучшее и как можно скорее, для этого Овны готовы трудиться без отдыха. Они идут по жизни в ускоренном темпе и часто допускают ошибки, принимая поспешные решения, которые наносят ощутимый вред самим Овнам. Научитесь смолоду смотреть хоть на шаг вперед и думать о последствиях – это существенно ускорит сбычу мечт.

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