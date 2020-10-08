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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Люди объединены желанием сделать страну лучше

Игорь Додон: Люди объединены желанием сделать страну лучше
08 октября
21:36 2020
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Глава государства побеседовал с простыми жителями и экономическими агентами. В основном граждан беспокоят схожие проблемы: зарплаты, пенсии, медицинское обслуживание, рабочие места, дороги, последствия засухи, борьба с распространением вируса.

«Люди все разные, но объединены одним прекрасным желанием – сделать страну лучше. И мы обязательно этого добьемся! Наша команда продолжит оказывать всестороннюю поддержку согражданам», – написал в соцсетях по итогам встречи Додон.

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