Глава государства побеседовал с простыми жителями и экономическими агентами. В основном граждан беспокоят схожие проблемы: зарплаты, пенсии, медицинское обслуживание, рабочие места, дороги, последствия засухи, борьба с распространением вируса.

«Люди все разные, но объединены одним прекрасным желанием – сделать страну лучше. И мы обязательно этого добьемся! Наша команда продолжит оказывать всестороннюю поддержку согражданам», – написал в соцсетях по итогам встречи Додон.