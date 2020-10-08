В южнокорейском городе Ульсан загорелся 33-этажный жилой комплекс, сообщает новостное агентство Yonhap.

На видеокадрах, опубликованных в сети, видно, как огонь стремительно распространяется, буквально «пожирая» здание. Тысячи жителей многоквартирного дома были эвакуированы. По сообщению пожарной службы, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали от удушья дымом, у многих выявлены ожоги органов дыхания. Именно удушье становится основной причиной гибели людей в пожарах.

О возгорании здания сообщили в 23:00 по местному времени. Предположительно очаг воспламенения находился между 8-ым и 12-ым этажами. Сильные ветры помогли огню распространиться на все этажи в кратчайшие сроки. Причина воспламенения пока не обнаружена. Пожарные пытаются взять огонь под контроль.