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Газета "Кишиневские новости"

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В Южной Корее горит 33-этажное здание: 50 человек пострадали

08 октября
21:31 2020
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В южнокорейском городе Ульсан загорелся 33-этажный жилой комплекс, сообщает новостное агентство Yonhap.

На видеокадрах, опубликованных в сети, видно, как огонь стремительно распространяется, буквально «пожирая» здание. Тысячи жителей многоквартирного дома были эвакуированы. По сообщению пожарной службы, по меньшей мере 50 человек серьезно пострадали от удушья дымом, у многих выявлены ожоги органов дыхания. Именно удушье становится основной причиной гибели людей в пожарах.

О возгорании здания сообщили в 23:00 по местному времени. Предположительно очаг воспламенения находился между 8-ым и 12-ым этажами. Сильные ветры помогли огню распространиться на все этажи в кратчайшие сроки. Причина воспламенения пока не обнаружена. Пожарные пытаются взять огонь под контроль.

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