Дональд Трамп не собирается «тратить время» на президентские дебаты
Дональд Трамп отказался принимать участие во втором туре президентских дебатов, который планировали провести виртуально, сообщает ВВС.
После того, как действующему президенту США Дональду Трампу диагностировали Covid-19, судьба второго и третьего тура президентских дебатов оказалась под вопросом. Организаторы мероприятия приняли решение провести их на удалении, в онлайн режиме. Несмотря на заявления Белого дома, что президент более не заразен, 34 члена его команды оказались заражены коронавирусом.
На решение провести дебаты в онлайн режиме, чтобы обезопасить себя и остальных, Дональд Трамп заявил, что не собирается попусту тратить свое время, сидя перед монитором компьютера. Команда Трампа объявила, что в день дебатов, 15-го октября, он проведет митинг. Оппонент Трампа Джо Байден, напротив, заявил, что готов к дебатам и примет в них участие.