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Газета "Кишиневские новости"

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Дональд Трамп не собирается «тратить время» на президентские дебаты

08 октября
19:06 2020
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Дональд Трамп отказался принимать участие во втором туре президентских дебатов, который планировали провести виртуально, сообщает ВВС.

После того, как действующему президенту США Дональду Трампу диагностировали Covid-19, судьба второго и третьего тура президентских дебатов оказалась под вопросом. Организаторы мероприятия приняли решение провести их на удалении, в онлайн режиме. Несмотря на заявления Белого дома, что президент более не заразен, 34 члена его команды оказались заражены коронавирусом.

На решение провести дебаты в онлайн режиме, чтобы обезопасить себя и остальных, Дональд Трамп заявил, что не собирается попусту тратить свое время, сидя перед монитором компьютера. Команда Трампа объявила, что в день дебатов, 15-го октября, он проведет митинг. Оппонент Трампа Джо Байден, напротив, заявил, что готов к дебатам и примет в них участие.

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