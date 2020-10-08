Дональд Трамп отказался принимать участие во втором туре президентских дебатов, который планировали провести виртуально, сообщает ВВС.

После того, как действующему президенту США Дональду Трампу диагностировали Covid-19, судьба второго и третьего тура президентских дебатов оказалась под вопросом. Организаторы мероприятия приняли решение провести их на удалении, в онлайн режиме. Несмотря на заявления Белого дома, что президент более не заразен, 34 члена его команды оказались заражены коронавирусом.

На решение провести дебаты в онлайн режиме, чтобы обезопасить себя и остальных, Дональд Трамп заявил, что не собирается попусту тратить свое время, сидя перед монитором компьютера. Команда Трампа объявила, что в день дебатов, 15-го октября, он проведет митинг. Оппонент Трампа Джо Байден, напротив, заявил, что готов к дебатам и примет в них участие.