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Газета "Кишиневские новости"

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Санду сравнили с Рошкой, распивающим коньяк в кабинете Воронина

08 октября
19:01 2020
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Бывший депутат парламента Алла Мындыкану, возглавляющая Ассоциацию молдаван Канады, раскритиковала в социальных сетях предвыборную программу кандидата в президенты Майи Санду.

Больше всего молдаванку из-за океана возмущает то, что претендент на пост главы государства не смогла сплотить вокруг себя все правые силы и найти того единого, но самого сильного кандидата. «Однажды она уже проиграла Додону. Как говорил Эйнштейн, глупо повторять тот же эксперимент, ожидая других результатов. Майя Санду – подобие Юрия Рошки, который днем кричит “долой коммунистов”, а ночью пьет коньяк в кабинете Воронина», – написала Мындыкану в социальных сетях.

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