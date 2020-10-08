Бывший депутат парламента Алла Мындыкану, возглавляющая Ассоциацию молдаван Канады, раскритиковала в социальных сетях предвыборную программу кандидата в президенты Майи Санду.

Больше всего молдаванку из-за океана возмущает то, что претендент на пост главы государства не смогла сплотить вокруг себя все правые силы и найти того единого, но самого сильного кандидата. «Однажды она уже проиграла Додону. Как говорил Эйнштейн, глупо повторять тот же эксперимент, ожидая других результатов. Майя Санду – подобие Юрия Рошки, который днем кричит “долой коммунистов”, а ночью пьет коньяк в кабинете Воронина», – написала Мындыкану в социальных сетях.