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Газета "Кишиневские новости"

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Армянам запретили делать селфи в зоне карабахского конфликта

08 октября
18:56 2020
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Посредством социальных сетей пресс-секретарь армянского военного вежомства Шушан Степанян обратилась ко всем гражданам страны, находящимся в зоне карабахского конфликта, сообщает «Военное обозрение».

По ее словам «армянские войска ведут победоносные операции». Однако попадаются несознательные люди, которые невольно мешают им и даже вредят. «Военное ведомство Республики Армения напоминает военнослужащим частей, а также гражданским лицам и добровольцам на данных территориях следующее: запрещается снимать на видео ход боевых действий или их последствия, вести съемку на мобильные телефоны или другие устройства и распространять их в интернете», – говорится в релизе. Степанян предупреждает – враг тщательно анализирует все видео, что появляется в сети. Определяются точки на местности, привязавшись к которым артиллерийские наводчики противника могут выдавать целеуказания на уничтожение инфраструктурных и военных объектов.

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