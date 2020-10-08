Посредством социальных сетей пресс-секретарь армянского военного вежомства Шушан Степанян обратилась ко всем гражданам страны, находящимся в зоне карабахского конфликта, сообщает «Военное обозрение».

По ее словам «армянские войска ведут победоносные операции». Однако попадаются несознательные люди, которые невольно мешают им и даже вредят. «Военное ведомство Республики Армения напоминает военнослужащим частей, а также гражданским лицам и добровольцам на данных территориях следующее: запрещается снимать на видео ход боевых действий или их последствия, вести съемку на мобильные телефоны или другие устройства и распространять их в интернете», – говорится в релизе. Степанян предупреждает – враг тщательно анализирует все видео, что появляется в сети. Определяются точки на местности, привязавшись к которым артиллерийские наводчики противника могут выдавать целеуказания на уничтожение инфраструктурных и военных объектов.