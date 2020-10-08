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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье поддержало Арцах… пока только морально

08 октября
18:56 2020
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Верховный совет ПМР единогласно принял заявление относительно ситуации в зоне Нагорно-карабахского конфликта, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Депутаты выражают «крайнюю обеспокоенность» тем, что происходит в Арцахе и осуждают применение военной силы. «Попытки решить нагорно-карабахский конфликт военным путем являются преступными. Цена им – человеческие жизни и искалеченные судьбы людей. Политические лидеры, исповедующие подобную реваншистскую идеологию, должны осознавать меру ответственности, как перед армянским народом, так и международным сообществом», – говорится в заявлении. К стати, в августе этого года глава Приднестровья Вадим Красносельский наградил президента Арцаха Араика Арутюняна Орденом Дружбы.

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