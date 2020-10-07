Каким образом чрезмерное количество членов команды президента США Дональда Трампа внезапно оказались заражены Covid-19? На вопрос ответил ВВС.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили специальное пособие с правилами, придерживаясь которых, можно свести риск заболевания коронавирусом к минимуму. Но скольких из этих правил придерживался Белый дом и президент Трамп в частности, а сколько правил было нарушено?

Во-первых, в общественных местах все люди должны носить защитные маски. Однако вскоре после выписки из больницы, президент Трамп снял свою маску и вошел в здание Белого дома уже без нее, когда, по заявлению экспертов, был еще заразен.

Во-вторых, необходимо строго соблюдать правила социального дистанцирования. Однако торжественное объявление Эми Кони Барретт выдвиженцем в Верховный суд от президента Трампа 26-го сентября прошло с несоблюдением правил социального дистанцирования (гости в буквальном смысле сидели, прижимаясь друг к другу), многие проигнорировали потребность носить маски. Предположительно именно это мероприятие в Белом доме стало пусковым механизмом заражения многих соратников президента.

В-третьих, в случае выявления Covid-19, медики рекомендуют свести к минимуму внешние контакты и по возможности самоизолироваться. Тем не менее, находясь на стационарном лечении, президент Трамп покинул свою больничную палату ради небольшой поездки 4-го октября, чтобы поприветствовать обеспокоенных его здоровьем граждан. Это ставит под вопрос безопасность водителей, охраны и другого обслуживающего персонала, входившего в контакт с президентом.

Наконец, в-четвертых, зараженные коронавирусом люди должны оповещать об этом тех, с кем входят в контакт, чтобы далее была возможность отследить путь распространения вируса. Неизвестно насколько тесно общались Трамп и Джо Байден в ночь дебатов, однако команда Байдена не была проинформирована о диагнозе президента, пока весь остальной мир не узнал об этом из его Твиттера. Недавно зараженный журналист из пула Белого дома рассказал СМИ, насколько халатно Белый дом относится к вопросу распространения болезни – Белый дом не оповестил его о диагнозе президента и не затребовал список лиц, с которыми он сам контактировал.