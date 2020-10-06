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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 октября 1389 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 октября 1389 смертельных случаев
06 октября
21:41 2020
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В течение прошедшего дня, 6 октября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летний мужчина из Флорештского района, 60-летняя женщина из Флорештского района, 51-летняя женщина из Флорештского района, 39-летняя женщина из Унгенского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Чимишлийского района, 78-летний мужчина из района Чимишлия, 57-летний мужчина из района Чимишлия, 48-летний мужчина из района Чимишлия, 66-летняя женщина из Рышканского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из района Шолданешть, 47-летняя медсестра из Кишинева. На вечер 6 октября 41938 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1389 человек умерли от инфекции.

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