В Нидерландах завершены испытания поездов, в которых в качестве топлива используется водород. Они выгодно отличаются от дизельных, потому что при сжигании водорода в смеси с кислородом не образуется никаких выбросов. Следовательно, урон окружающей среде не наносится. Кроме того, у водородных поездов пониженный уровень шума, а на заправку их требуется значительно меньше времени, чем обычно.

Поскольку испытания, которые проводились без пассажиров, прошли успешно, составы решено выпустить на линию. Они будут ходить из Нидерландов в Германию. Там, кстати, подобный поезд эксплуатируется уже два года. Его максимальная скорость – 140 км/час, он рассчитан на триста пассажиров и может без дозаправки проехать 800 км.

Специалисты считают такой вид транспорта очень перспективным, потому что строительство и эксплуатация железнодорожных магистралей не улучшает экологическую ситуацию на прилегающих территориях, а наоборот, негативно отражается на состоянии окружающей среды, сообщает Hromadske.ua.