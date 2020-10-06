Вторник, 6 октября 2020, 21:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Нидерландах поезда пошли на водороде

06 октября
21:11 2020
Версия для печати

В Нидерландах завершены испытания поездов, в которых в качестве топлива используется водород. Они выгодно отличаются от дизельных, потому что при сжигании водорода в смеси с кислородом не образуется никаких выбросов. Следовательно, урон окружающей среде не наносится. Кроме того, у водородных поездов пониженный уровень шума, а на заправку их требуется значительно меньше времени, чем обычно.

Поскольку испытания, которые проводились без пассажиров, прошли успешно, составы решено выпустить на линию. Они будут ходить из Нидерландов в Германию. Там, кстати, подобный поезд эксплуатируется уже два года. Его максимальная скорость – 140 км/час, он рассчитан на триста пассажиров и может без дозаправки проехать 800 км.

Специалисты считают такой вид транспорта очень перспективным, потому что строительство и эксплуатация железнодорожных магистралей не улучшает экологическую ситуацию на прилегающих территориях, а наоборот, негативно отражается на состоянии окружающей среды, сообщает Hromadske.ua.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,800,00%
EUR19,79–0,07%
GBP21,76–0,29%
UAH0,59+0,10%
RON4,06–0,04%
RUB0,22+0,15%

Курсы валют в MDL на 06.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд