Известный врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в социальной сети рассказал, какие симптомы коронавируса должны насторожить.

По мнению доктора, в госпитализации нуждается лишь десятая часть заразившихся. Главный тревожный симптом, требующий немедленного вызова медицинской бригады, – одышка даже при небольшом физическом усилии. Особенно опасно, если она возникает в состоянии покоя.

Другие симптомы, заставляющие насторожиться, – головокружение, частое мочеиспускание, заторможенность и спутанность сознания, сильное чувство сонливости и постоянная температура, не опускающаяся ниже 38 градусов. Если всего этого нет – нет и необходимости в госпитализации, даже если человек наблюдает у себя боль в горле и мышцах, головную боль, ломоту в теле, а кашель не сопровождается одышкой.

Мясников еще раз перечислил тех, кто входит в группу риска – страдающие сахарным диабетом, избыточной массой тела, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, печени и легких, а также люди, перешагнувшие 65-летний рубеж. Сюда же можно добавить тех, у кого ослаблен иммунитет и кто не в силах расстаться с сигаретой.